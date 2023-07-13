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لبنان

"وباء حيواني جديد" ينتشر في قبرص.. هل يصل إلى لبنان؟

Lebanon 24
13-07-2023 | 11:20
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انتشر وباء كورونا من جديد في جزيرة قبرص، ولكن هذه المرة بين الهررة، وأوضحت الأبحاث أن الهررة المصابة بالوباء تعاني من الالتهاب البريتون المعدي السنوري، وهو مرض عضال مميت يصيب هذا النوع من الحيوانات الأليفة.
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ووفقاً لوكالة فرانس برس، فإن هذا الوباء الجديد من المتوقع أن ينتشر أكثر، بعد أن تسبب في قتل 300 ألف هرة في قبرص حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا وفلسطين المحتلة. 
 
فماذا نعرف عن هذا الفيروس؟ 
 
الفيروس ناتج عن طفرة لفيروس كورونا المعوي، وهو شديد العدوى بين الحيوانات، لكنه لا ينتقل إلى أي انسان يتعامل مع هر مصاب. 
 
ومن أعراض هذا الوباء: الحمى وفقدان الشهية والإسهال والعدوانية والتورم في البطن. 
 
وبنتقل هذا المرض عند الهررة عن طريق مشاركة أوعية الطعام وملامسة براز المصاب. (الجزيرة والعربي الجديد) 
 
 

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