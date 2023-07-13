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لبنان

للمرة الأولى منذ 2020.. حركة مرفأ بيروت نشطة جداً وإجراءات المناولة قياسية!

Lebanon 24
13-07-2023 | 11:48
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه الى انه "للمرة الأولى منذ العام 2020 في مرفأ بيروت، تكون الحركة المرفئية نشطة جداً على الأرصفة وبإجراءات مناولة انسيابية قياسية".


وقال في بيان: "ترسو 3 سفن عملاقة على الرصيف رقم 16 في توقيت واحد، وهي محمَّلة بما يقارب 8000 حاوية ستتم مناولتها جميعها في غضون 30 ساعة فقط"، مشيرا الى ان "صورة اليوم تؤكد ذلك".
 
 
 
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