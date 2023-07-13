Advertisement

لبنان

التوترات الأخيرة جنوباً.. "اليونيفيل" تحقق وتراقب

Lebanon 24
13-07-2023 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1087226-638248728644470382.jpg
Doc-P-1087226-638248728644470382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي، كانديس ارديل، الى أنه "بالنظر الى التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق، جاءت حادثة الأمس والتقارير حول اصابات في وقت بالغ الحساسية، ولحسن الحظ ان الوضع اليوم هادئ".
Advertisement


وقالت في حديث "للوكالة الوطنية": "يواصل رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو  الاتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق، كما يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل مراقبة الوضع، ونحن نحقق في أحداث الأمس".


واعتبرت أن "هذا دليل على التزام السلطات على الجانبين بعدم التصعيد أمس. ومع ذلك، رأينا أن الأحداث يمكن أن تتطور بسرعة، ونحث الجميع على الاستمرار في تجنب فعل أي شيء قد يزيد التوترات".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:29 | 2023-07-13
14:37 | 2023-07-13
14:06 | 2023-07-13
14:00 | 2023-07-13
13:28 | 2023-07-13
13:21 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website