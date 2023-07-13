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لبنان
بيان لوزارة الإتّصالات... من فاز في مزايدة تلزيم قطاع البريد؟
Lebanon 24
13-07-2023
|
12:23
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صدر عن وزارة الاتصالات بيان جاء فيه:
"بعد أن تمّت مزايدة تلزيم قطاع البريد، وبعد أن فضّت العروض بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢٣، تقدّم عارض واحد وهو الإئتلاف ما بين شركتي Merit Invest وColis Privé France التابعة لمجموعة CMA CGM، وبعد تدقيق المستندات المقدمة تبيّن أنها مطابقة لدفتر الشروط والمستندات التابعة له، وبالتالي فإنّ العارض الوحيد هو العارض الفائز المؤقت.
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مع العلم بأن وزير الاتصالات المهندس جوني القرم اصدر القرار رقم ٤٠٥/ أ تاريخ ١٣/٧/٢٠٢٣ اللازم والمسمّى قرار تجميد استناداً لقانون الشراء العام.
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