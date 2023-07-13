تلف كمّيّة كبيرة من المخدّرات في زحلة (صور)

أتلف مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة، اليوم، كميّات من المخدّرات المضبوطة لديه، وذلك في مكب ضهر البيدر، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍّ من: النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد إيلي كلاس، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة المقدّم إلياس شلهوب، الرائد قاسم صفوان أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ شارل أبو خير، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.





أمّا المخدّرات المضبوطة التي تمّ تلفها، وفقا لبيان قوى الأمن، فهي:



- 688،919 كلغ قائم حشيشة.

- 18,858 كلغ قائم كوكايين.

- 4,285,934 حبة كبتاغون.

- 483,641 كلغ ماريجوانا.

- 533 حبّة مخدّرة مختلفة الأنواع.

- 146،800 ليتر مواد سائلة مختلفة.

- 967،235 كلغ بودرة مختلفة مجهولة.

تلف كمّيّة من المخدّرات المضبوطة، من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة#قوى_الأمن #الأمن_أمانة — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 13, 2023 Advertisement