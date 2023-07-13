وفاة طفلة في الكورة... فقدت السيطرة على دراجتها الهوائيّة وسقطت في منحدر

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفلة السوريّة "م.س.ح" البالغة من العمر 10 سنوات، تُوفيت بعدما فقدت السيطرة على دراجتها الهوائيّة، ووقعت في منحدر، في مشروع سلهب في ضهر العين - الكورة.



وعلى الفور حضرت فرق الصليب الاحمر الى المكان، وعملت على انتشال جثتها.

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