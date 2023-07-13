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لبنان

المرتضى عرض للشؤون الثقافية مع زوّاره

Lebanon 24
13-07-2023 | 15:33
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عرض وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه في المكتبة الوطنية- قصر الصنائع، مع رامي وكميل متى، للشؤون الثقافية.
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محمد وسام المرتضى

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