بوشكيان والحشيمي: القرار الأوروبي خطير جداً

رأى وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان والنائب الدكتور بلال الحشيمي، أن "القرار الأوروبي المؤيد لإبقاء النازحين السوريين في لبنان خطير جدا لأنه يسهم أولا في تغيير الديموغرافيا السورية كما يؤثر سلبا على الديموغرافيا اللبنانية".

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وقالا في بيان مشترك، "من المعلوم أن إبقاء السوريين في لبنان يعني إبقاءهم في مخيمات اللجوء وسط معاناة اجتماعية وصحية ووجود أطفال في بيئة موبؤة".



وأكدا تأييدهما لعودة اللاجئ السوري إلى وطنه وأرضه وبيته وعائلته.

كما اعتبرا انه "ليس من المنطق أن يرضى الإنسان أن يعيش في بؤر المعاناة في مخيمات اللجوء وهو يمتلك أرضا في بلده".



ودعا بوشكيان والحشيمي المسؤولين الأوروبيين وغيرهم إلى "إنشاء منطقة آمنة safe zone تمهيدا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على غرار الخطة التي تم وضعها لحل أزمة اللاجئين العراقيين وإعادتهم إلى مناطقهم آنذاك".