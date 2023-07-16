يشكّل عدوانا على السيادة.. هذا ما قاله الشيخ قاووق عن قرار الاتحاد الأوروبي

أشار عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق الى أن "حدة الأزمة السياسية تشتد يوماً بعد يوم، وتسرّع بالانهيار على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية كافة، وهي توجب بأسرع وقت المسارعة إلى توافق وطني لإنقاذ البلد".

Advertisement

وأكد قاووق في احتفال حزبي أن "توازنات المجلس النيابي تجعل التوافق قضية إلزامية، وهذا يعتبر نعمة وليس نقمة لمن يريد إنقاذ البلد".



وقال: "لقد وصل جماعة التحدي والمواجهة إلى طريق مسدود، وهذا هو سبب توترهم وخيبتهم وصراخهم".



وأضاف: "نتطلع إلى المستقبل القريب الذي يكون فيه انفراجات سياسية تخفف من معاناة اللبنانيين، وتقرب المسافات من انتخاب رئيس للجمهورية".





ورأى قاووق أن "قرار الاتحاد الأوروبي السافر والاستفزازي والاستبدادي، يشكّل إساءة وعدوانا على السيادة والكرامة اللبنانية، وتهديداً حقيقياً للاستقرار والوحدة الوطنية".



واعتبر أن "لبنان ليس ملزماً بأي شيء من التوصيات الأوروبية، وعليه أن يعمل لمصلحته تعجيل التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد المخارج المناسبة التي تعجّل معالجة أزمة النازحين".



