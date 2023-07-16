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لبنان

رسائل من دمشق تصلُ إلى لبنان.. ماذا فيها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-07-2023 | 03:45
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بعد الجدل الذي أثيرَ مؤخراً بسبب قرار البرلمان الأوروبيّ القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، تبين أن هناك جهات سياسية لبنانيّة تلقت إشاراتٍ واضحة من مرجعيات سوريّة مؤخراً مفادها إنّ دمشق ملتزمة بخطوة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم مهما صدر من قرارات تنافي هذا الهدف، وأن شرط التنسيق الرسمي بين بيروت ودمشق هو الذي يُفعّل تلك العودة التي ستكون مرتبطة بضمانات أمنيّة أساسيّة.
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وبحسب المصادر، فإنَّ الحراك الدبلوماسي بين سوريا ولبنان لن يتوقف أبداً، والدليل أنّ سوريا منفتحة على إستقبال الوفد اللبناني المعني بمناقشة أزمة النزوح ولا إلغاء لأي زيارات مُقررة رغم صدور القرار الأوروبي الذي يتعارض تماماً مع توصيات صدرت عن جامعة الدول العربية قبل أشهر قليلة، وأكّدت  وجوب حلّ أزمة النازحين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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