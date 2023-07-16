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لبنان

تحرّش وابتزاز.. هذا ما حصل مع طفلة الـ 12 عاماً في النبطية

Lebanon 24
16-07-2023 | 03:47
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أوقفت مفرزة تحري النبطية، شابا سوريا بتهمة تحرش وإبتزاز ومحاولة إقامة علاقة غير شرعية مع طفلة سورية عمرها 12 عامآ. 

وما زال التحقيق مستمرا تحت إشراف القضاء المختص. (الوكالة الوطنية)
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