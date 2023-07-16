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لبنان

بعد اطلاق النار في الشياح.. رئيس بلدية الغبيري يوضح

Lebanon 24
16-07-2023 | 04:00
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لفت رئيس بلدية الغبيري معن خليل الى أن "بيوت وعائلات الغبيري الشريفة والمقاومة، جميعها تريد الخلاص من كل فاسد وأزعر، ولطالما كانت العلاقات فيما بينها مثالا للود والمحبة وستكون دائما نصيرة للحق ضد الظلم".
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وقال في بيان: "تعليقا على ما جرى أمس السبت 15 تموز 2023 في الشياح ضمن نطاق بلدية الغبيري، من إطلاق نار أرعب الأطفال والكبار وأعادنا الى مشهد الأمن المتفلت وزعامات الاحياء والزواريب، يهمنا ان نوضح ان من يتحمل المسؤولية الكاملة عما حصل هي القوى الأمنية التي لم تعمل لنزع مظاهر الآفات الاجتماعية والميلشياوية من الاحياء في الغبيري بالرغم المتابعة والتحذير الدائم من هذه الظواهر. الأمن بالتراضي والأمن غب الطلب لن يصلح هذا الواقع لا بل سيزيد الأمور سوءا وسيتجرأ كل مرتكب على المزيد".
وأضاف: "نبهنا منذ العام 2016 الى ظاهرة القمار الموجودة في احياء كثيرة من الغبيري وانتشارها في اغلب المقاهي والتي تدار دون أي رادع وبعلم الأمنيين. لقد طالبنا مرارا بضرورة توقيف الرؤوس الكبيرة منها والصغيرة والتي ورطت افرادا وهدمت عائلات".
 

وختم: "المداهمات الشكلية للقوى الأمنية بعد كل إشكال لن تنفع طالما لم يتم توقيف كل المشاركين، بل هي شراكة حتى يثبت العكس. الآن سيتم التدخل فيما بين المتقاتلين لمصالحة على حساب الامن الاجتماعي للناس. فلا القمار سيتوقف ولا "الهيئات الطارئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ستترك سلاحها وخواتها".

 
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