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لبنان

حاصباني يتهم بري بالانقلاب على الطائف

Lebanon 24
16-07-2023 | 04:15
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 اتّهم النّائب غسان حاصباني رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"الانقلاب تباعاً صفحة تلوى الأخرى على اتفاق الطّائف من خلال اختلاق حوارات موازية واعراف جديدة عند كل استحقاق دستوري"، واعتبر ان "الحوار اليوم إذا حصل هو في مثابة خطوة إضافية لضرب الطائف".
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ورأى في حديث الى برنامج "لقاء الاحد" عبر "صوت كل لبنان"، ان "اجتماع الدوحة غداً ما هو الا قيام فرنسا بواجبها".
ورداً على سؤال حول بيان نواب حاكم مصرف لبنان، رأى حاصباني: "ألا منطق تصريف اعمال في المصرف المركزي، ولا يمكن لنواب الحاكم التهرب من مسؤولياتهم، اما في حال تخلوا عنها فسيصبحون عرضة للملاحقة".


وأكد الا جديد في موقف البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين السوريين في لبنان.
 
 
وردّاً على موقف الشيخ نعيم قاسم الذي تساءل في خلاله من هو البرلمان الأوروبي، بالقول: "البرلمان الأوروبي هو من دعا الى فرض العقوبات على معرقلي كل من الاستحقاق الرئاسي وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت".
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