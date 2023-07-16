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لبنان

سكاف: المطلوب انتخاب الرئيس وليس تعيينه

Lebanon 24
16-07-2023 | 04:38
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شدد النائب غسان سكاف على "أهمية المبادرة الداخلية لحل مأزق الاستحقاق الرئاسي، لان المطلوب هو انتخاب رئيس مع أخذ التفاهمات الخارجية في الاعتبار وليس تعيين الرئيس"، مضيفا: "لسنا في اولويات الخارج". 
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وفي حديث الى برنامج "لقاء الاحد" عبر "صوت كل لبنان 93,3"، أشار سكاف الى سلسلة اجتماعات يقوم بها بين ضفتي المجلس لتقريب وجهات النظر "حول الحوار الذي سيتضمن فقط مسألة رئاسة الجمهورية من دون شروط مسبقة او تأكيد اسم معين لان ذلك لا يسمى حواراً".
 
ورداً على سؤال عن عودة الحوار بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، رحب سكاف بالأمر، وقال: "الحوارات الثنائية ضرورية لأنها قد تفضي الى تقاطع وطني ينتج رئيساً للجمهورية".

وعن حاكمية مصرف لبنان، توقع سكاف الاتجاه نحو تصريف الاعمال في حال تقدم نواب الحاكم باستقالاتهم كما لوحوا في بيانهم.
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