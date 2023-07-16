Advertisement

لبنان

بلد العجائب والغرائب...

Lebanon 24
16-07-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1088024-638251046876815312.jpg
Doc-P-1088024-638251046876815312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الدكتور كلود عطية: بين الحاكم والشعب المحكوم فراغ في موقع الحَكَم المؤتمن على الدولة بحسب القسم.. الا أننا في بلد العجائب والغرائب نرقص فرحا على أغنية حزينة، ونبيع الورد الأحمر ونحن نتنفس رائحة النفايات التي تخترق كل أجزاء المدينة.. ونبقى ونستمر على وقع الرصاص الحي.. أكان عشوائيا أو في الرأس مباشرة.. ولا مشكلة ان كان الموت سقوطا في حفرة من الاف الحفر في الطرقات.. او علنا نموت تسمما في ظل غياب الرقابة.. أو على أبواب المستشفيات في ظل غياب الضمان الصحي والطبابة.. أو نموت حرقة على أطفالنا المعنفين في الحضانات.. حيث افتقد البشر نعمة الانسانية في ابتعادهم عن الله في الأرض وفي السماوات..
Advertisement
الا أننا نبقى ونواجه ولا نموت بهذه السهولة.. كما حوادث السير بسبب النظام المفقود من ثقافة الناس، أو غرقا في البحر ونحن على متن بواخر الموت نبحث عن وطن.. أو بسبب حريق مفتعل..
وما الفرق بين قاتل وقتيل.. طالما أن القاتل في بلادي هو من يشعل فتيل الحرب.. والمقتول لم يفعل شيئا سوى الصمت والخشوع واضاءة الشموع "للقديسين" من السياسيين المتحكمين برقاب الناس..

أما الحديث عن الأزمات الاقتصادية والمالية فلم يعد له معنى أمام دولارات الأقارب التي لا تنتهي الا بانتهاء ترويج وبيع المخدرات.. وكلمات قد لا تقف عند حدود جشع أصحاب المليارات في تمويل عائلات على حساب عائلات أخرى تموت كل يوم عشرات المرات.. فهي ابنة القطاع العام المغدور ولا أقارب لها في القطاع الخاص ولا عبر الحدود.. هي من تستحق أن نتحدث عنها بأنها تعيش تجربة الموت البطيء ...

هو الفقر المسيطر على العقول والقلوب في مجتمع يعشق "الأنبياء" ويقاتل باسمهم وكأنهم قد طوبوا له التراب كما الحجر والبشر.. اقتتال طائفي لا ينتهي في لبنان.. بل امتد ليكون حديث كل البلدان.. التي حولتنا الى مجرد صندوق للتسويات والصفقات المحلية والاقليمية والدولية.. هي الدول التي أتت بالحاكم وستأتي بالحَكَم. لكي تتحكم وتسيطر وتبقي على شعب لبنان يتألم..

لبنان

ضيوف لبنان 24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-07-16
17:30 | 2023-07-16
17:04 | 2023-07-16
16:55 | 2023-07-16
16:21 | 2023-07-16
16:11 | 2023-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website