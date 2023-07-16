"يجب الإعتماد على ذاتنا".. حميه: نهضة لبنان من نهضة مرافقه العامة

شدد وزير الاشغال العامة والنقل على أن "نهضة لبنان هي من نهضة مرافقه العامة ويجب الإعتماد على ذاتنا، وعلى تلك المرافق العامة وهي التي سوف تعذي الخزينة العامة بالإيرادات وليس الهبات والمساعدات وانتظار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشكورين، مع الحفاظ على العلاقات الخارجية تحت سقف السيادة".

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وقال في لقاء نظمته "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" في منطقة البقاع: "التغيير الذي تشهده المنطقة الآن هو تغيير جوهري وجذري سيؤدي إلى تغيير كل كوريدورات النقل ل 50 سنة للمستقبل، لأن النقل هو الخدمة الوحيدة التي تتأثر بالسياسة مباشرة. على مستوى النقل البحري والنقل البري، النقاشات مستمرة مع كبرى شركات النقل البحري ومع الدول المحيطة، وستتبين الأمور أكثر في المستقبل، وبالتالي يمكن لنا أن نوفر للمزارع والصناعي اللبناني طرقا آمنة، والأهم من كل هذا، سنتمكن من أن نوجد لبنان على خريطة النقل الجديدة".



واستعرض واقع الطرقات والكلفة التي تحتاجها لجهة الصيانة أو التأهيل مع استحالة هذا الأمر بسبب خفض موازنة وزارة الأشغال بشكل كبير.



وتابع: "عز نفسك تجدها. من أول يوم كانت لدينا ثقة بلبنان، والثقة بلبنان هي الثقة بأهله قبل الحجر. لبنان مر عليه الكثير وعاد وكون نفسه وانطلق. نحن اليوم لسنا شركاء بعملية 30 سنة سياسات مالية أدت إلى عجز في الخزينة العامة، وعندما يكون هذا العجز موجودا فقرارك السيادي والسياسي لا يمكنك أن تأخذه بطريقة مريحة".



ووعد بأن ينفذ عدد من الصيانات لعدد من الطرقات الرئيسية في منطقة زحلة والجوار، بعد أن أمن وفرا من بعض المشاريع والعناوين.