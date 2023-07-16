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لبنان

كيف علّق جميل السيد على "الخلاف" بين رياض سلامة ونوابه؟

Lebanon 24
16-07-2023 | 05:26
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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: 
 
"من يصدّق هذا الخبر المنشور اليوم :
" الخلاف بين رياض سلامة ونوّابه خرَج الى العلن بعد ثلاث سنوات من الخلافات الداخلية " !!!
على من تضحكون؟! أتظنون الناس أغبياء ويصدّقون ؟!
نواب الحاكم،
سكتوا سنوات وقبضوا رواتب وتعويضات ومخصصات وسفرات وتنفيعات بملايين الدولارات، واليوم عندما سقط سلامة وسيرحل بعد اسبوعين، يدّعون انهم كانوا على خلاف معه؟!
كيف لم نسمع صوتكم مرة ولا رأيْناكم مرة تنتقدونه؟! 
لماذا لم تستقيلوا  يومها اذا كنتم فعلاً معترضين على سياسته؟!
لا،
لقد كنتم شركاء معه على الدوام، وسمعنا دفاعكم عنه في مجلس النواب عندما حضرتم كمندوبين عنه،
 والعدالة تقول أن مسؤوليتكم كشركاء هي بحجم مسؤوليته، لكنكم خضعتم طوعاً لإرادة الحاكم لأنّ هذا كان شرط الذين عيّنوكم…
وعلى فكرة،
مفوّضو الحكومة المتعاقبين في مصرف لبنان مسؤولون مع الحاكم ونوابه، لأنهم في قانون النقد والتسليف مكلفون من الدولة لدى وزير المال بمراقبة وتجميد كل قرارات رياض سلامة ونوابه عند اللزوم، فلم يراقبوا يوماً ولم يجمّدوا قراراً ولا تعميماً ولا من يحزنون…"
 
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