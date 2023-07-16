بعد إعتداء إسرائيل على نائب لبنانيّ... كيف يبدو المشهد اليوم في الجنوب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الهدوء الحذر لا يزال يُخيّم على جانبيّ الخطّ التقنيّ في مزرعة بسطرة، في خراج بلدة كفرشوبا، في أعقاب الاعتداء الذي تعرض له النائب قاسم هاشم يوم أمس، برفقة وفد إعلامي في مزرعة زبدين، إحدى مزارع شبعا المحتلة.

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وذكرت مصادر أنّ الجيش ينتشر على طول هذا الخط بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، لضبط الوضع الأمنيّ في المنطقة.

وبموازات ذلك، غصّت دارة هاشم في بلدة شبعا بالوفود والفعاليات الشعبية والدينية ورؤساء بلديات ومخاتير من كافة المناطق الجنوبية، للاطمئنان على سلامته، وللتعبير عن استنكارهم للاعتداء الذي تعرض له.

وطالبت الوفود المجتمع الدولي وخاصة قوات "اليونيفيل" بضرورة وضع حدٍّ للاعتداءات الإسرائيلية ضدّ السيادة اللبنانية.