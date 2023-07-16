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لبنان

الموت يُؤلم نائباً لبنانيّاً: شاء الرحيل يوم عيد مار شربل

Lebanon 24
16-07-2023 | 06:34
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أعلن النائب نعمة الله افرام، عن وفاة عمّه شفيق، وقال عبر حسابه على "تويتر":
 
"رحل الوكيل الأمين. وكم كان أميناً. من ثمارهم تعرفونهم. وكم كانت ثماره وفيرة. شاء الرحيل من بيته بعد أن صمد وقاوم طويلاً في المستشفى. شاء الرحيل يوم عيد مار شربل، ومُنحت له أمنيته الأخيرة. غادر مرفوع القامة وأبيّاً كعادته في حياته... رحل أبو منير. رحل عمي الحبيب شفيق. يا رب أسكنه في فسيح جنتك.... المسيح قام".
 
 
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لبنان

تعازي ووفيات

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