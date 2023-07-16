الموت يُؤلم نائباً لبنانيّاً: شاء الرحيل يوم عيد مار شربل

رحل الوكيل الأمين. وكم كان أميناً. من ثمارهم تعرفونهم. وكم كانت ثماره وفيرة. شاء الرحيل من بيته بعد أن صمد وقاوم طويلاً في المستشفى. شاء الرحيل يوم عيد مار شربل، ومُنحت له أمنيته الأخيرة. غادر مرفوع القامة وأبيّاً كعادته في حياته... رحل أبو منير. رحل عمي الحبيب شفيق. يا رب أسكنه… pic.twitter.com/LViqqfbfgZ
— Neemat Frem (@neematfrem) July 16, 2023
رحل الوكيل الأمين. وكم كان أميناً. من ثمارهم تعرفونهم. وكم كانت ثماره وفيرة. شاء الرحيل من بيته بعد أن صمد وقاوم طويلاً في المستشفى. شاء الرحيل يوم عيد مار شربل، ومُنحت له أمنيته الأخيرة. غادر مرفوع القامة وأبيّاً كعادته في حياته... رحل أبو منير. رحل عمي الحبيب شفيق. يا رب أسكنه… pic.twitter.com/LViqqfbfgZ