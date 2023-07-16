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لبنان

تعميمٌ عاجل من محافظ الشمال: لزيادة الجهوزية والتنبه من خطر إندلاع الحرائق

Lebanon 24
16-07-2023 | 06:35
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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميماً يتعلق بزيادة الجهوزية والتنبه من خطر اندلاع الحرائق.
 
وجاء في نص التعميم الذي حمل الرقم 4/2022: "حيث ان التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع ملحوظ في معدل درجات الحرارة التي ستتخطى معدلاتها الموسمية في بعض المناطق والبلدات، مما قد يرفع من خطر اندلاع الحرائق في الأحراج والغابات، لذلك: يطلب الى كافة الجهات المختصة من عناصر الدفاع المدني والإطفاء ورؤساء مراكز الأحراج ونواطيرها وكافة البلديات واتحادات البلديات في محافظة لبنان الشمالي أخذ كافة الاحتياطات اللازمة والبقاء على جهوزية وتنسيق تام لمكافحة أي حريق يمكن أن يندلع نتيجة ارتفاع الحرارة، منعا من تمدده أو اقترابه من الأماكن السكنية.
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كذلك، يُطلب من كافة البلديات تحذير ومنع المواطنين من إشعال أي مصدر للنيران في الغابات أو الأحراج وتفادي إشعال أي مواقد في المناطق الحرجية أو قربها وتكليف من يلزم من الشرطة أو النواطير المراقبة المستمرة والإبلاغ فوراً عن أي حريق قبل تمدده والتنسيق الدائم مع عناصر الدفاع المدني لتعبئة الصهاريج وتأمين مخزون المياه والمساعدة في الوصول اليه استباقا لأي حريق قد يندلع".

وتابع: "إننا إذ نعول على وعي جميع المواطنين وشعورهم بأعلى درجات المسؤولية، نذكر دوما بضرورة اتباع الإرشادات والتعاون مع الأجهزة المحلية لتفادي حدوث أي كارثة بشرية أو بيئية، حفاظا على الصحة والسلامة العامة".
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