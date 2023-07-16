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لبنان
في برمانا.. دعا جاره إلى منزله وهذا ما حدث
Lebanon 24
16-07-2023
|
07:07
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 9-7-2023، ادّعى أمام فصيلة برمانا المواطن ج. ص. ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ من المال بالعملتين اللّبنانية والأميركيّة، من منزله الكائن في المنصوريّة، عن طريق الكسر والخلع.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر الفصيلة المذكورة، تمّ الاشتباه بجاره في السّكن (ب. ص.)، الذي تبيّن أنّه اتّفق مع شخص آخر، يُدعى: (م. ي.)، على أن يدعو الأوّل (ج. ص.) إلى منزله لإلهائه، بينما يقوم الثّاني بتنفيذ عملية السّرقة.
باستماع إفادة (ب. ص.) أكّد ما ذُكر أعلاه وأنّ (م. ي.) قام بسرقة المبلغ من المنزل وسلّمه نصيبه من السّرقة (مبلغ ١٤٠٠ $ و٤٠ مليون ليرة لبنانية)، وأنّ الأخير أخبره بأن كامل المبلغ المسروق هو ٣٥٠٠ دولار أميركي و٦٥ مليون ليرة لبنانيّة.
تم استدراج (م. ي.) ونصب كمينٍ محكم له، ما أدّى إلى توقيفه. وباستماع إفادته أكّد أنّ المبلغ المسروق هو بالتّحديد ٣٥٠٠ $ و٦٥ مليون ليرة لبنانيّة.
أعيد المبلغ إلى (ج. ص.)، وأوقف كلٌّ من: (ب. ص.) و (م. ي.) وأودعا القضاء المختص، عملاً بإشارته.
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