"لبنان وسوريا واحد"... نادين الراسي تُهاجم أحد الممثلين المعروفين: "كلامك بيشبه أخلاقك" (فيديو)

#نادين_الراسي تدافع بقوة عن #نضال_الاحمدية بعد كلامها عن اللاجئين السوريين و"الشوكولامو" وتهاجم #معتصم_النهار : كلامك عنها بيشبه اخلاقك#كتاب_الشهرة
لمتابعة الحلقة الكاملة على قناة يوتيوب فن اضغط على الرابط التالي: https://t.co/xi9J9qqwud@Ali_yassn@NadineElRassi pic.twitter.com/n9Wkzlgq41
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) July 15, 2023
#نادين_الراسي تدافع بقوة عن #نضال_الاحمدية بعد كلامها عن اللاجئين السوريين و"الشوكولامو" وتهاجم #معتصم_النهار : كلامك عنها بيشبه اخلاقك#كتاب_الشهرة
لمتابعة الحلقة الكاملة على قناة يوتيوب فن اضغط على الرابط التالي: https://t.co/xi9J9qqwud@Ali_yassn@NadineElRassi pic.twitter.com/n9Wkzlgq41