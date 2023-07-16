"لبنان وسوريا واحد"... نادين الراسي تُهاجم أحد الممثلين المعروفين: "كلامك بيشبه أخلاقك" (فيديو)

دافعت الممثلة نادين الراسي عن الإعلاميّة نضال الأحمديّة، بعد كلامها السابق عن اللاجئين السوريين و"الشوكولامو"، ورأت أنّ تصريح الأحمديّة ليس إهانة لأحد، وأضافت: "هناك غبيُ لبنانيٌ وسوريٌّ ومصريٌ وتركيٌ، وفي الوقت عينه، هناك نوابغ من هذه البلدان"، وأشارت إلى أنّ "لبنان وسوريا واحد".

وقالت للممثل معتصم النهار من دون أنّ تُسمّيه: "أيّ فنان تلفظ بكلام بشع بيرجعلك، بيشبه أخلاقك"، في سياق مدافعتها عن الأحمديّة.