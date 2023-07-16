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لبنان

غداً.. هذا ما ستشهده أمانتا السجل العقاري في زحلة والبقاع الغربي

Lebanon 24
16-07-2023 | 08:00
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية فتح أمانتي السجل العقاري في زحلة والبقاع الغربي غداً الاثنين في ١٧ تموز ٢٠٢٣ امام المعنيين، من اجل تسليم سندات تمليك و اوامر قبض صادرة في وقت سابق حصراً. 
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