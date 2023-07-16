غداً.. هذا ما ستشهده أمانتا السجل العقاري في زحلة والبقاع الغربي

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية فتح أمانتي السجل العقاري في زحلة والبقاع الغربي غداً الاثنين في ١٧ تموز ٢٠٢٣ امام المعنيين، من اجل تسليم سندات تمليك و اوامر قبض صادرة في وقت سابق حصراً.

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