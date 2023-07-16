الاباتي محفوظ ترأس قداس عيد مار شربل في دير ﻿مار مارون عنايا

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احتفلت الرهبانية اللبنانية المارونية بعيد القديس شربل مخلوف، خلال قداس احتفالي ترأسه الرئيس العام الاباتي هادي محفوظ في دير مار مارون عنايا، عاونه فيه رئيس الدير الاباتي طنوس نعمة وامين السر العام في الرهبنة الاب طوني عيد ، في حضور القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور جيوڤاني بيكياري، مجلس المدبرين ولفيف من الاباء، وخدمته جوقة "الصوت العتيق" بقيادة الاب ميلاد طربية والانشاد المنفرد لكارلا رميا .وحضر القداس النائبان سيمون ابي رميا وزياد الحواط ، الوزير السابق مروان شربل، المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيس بلدية عنايا كفربعال بطرس عبود وعدد من رؤساء البلديات، مختار البلدة نسيب عبود وعدد من المخاتير، عميد كلية العمارة والتصميم في جامعة الروح القدس الكسليك المهندس ظافر سليمان، رئيس مركز امن الدولة في قضاء جبيل المقدم ربيع الياس، رئيس مركز الامن العام الرائد بيار حرب، مدير عام مستشفى سيدة المعونات الجامعي الياس بو فاضل، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل شكيب، رئيسة مركز الصليب الاحمر رندا كلاب وحشد من المؤمنين .العظةبعد الانجيل المقدس، القى محفوظ عظة رحب فيها بالحاضرين وتوجه الى القائم بأعمال السفارة البابوية، متمنيا نقل التحيات لقداسة البابا فرنسيس وخص اللواء البيسري بلفتة لمشاركته في قداس العيد هذا العام كمدير عام للامن العام، مستذكرا العلاقة الايمانية التي تربطه بالقديس شربل وزياراته المتكررة لدير عنايا.وتحدث محفوظ عن مسيرة حياة القديس شربل، مشددا على "اهمية التعلق بالتعاليم الايمانية كما عاش قديسنا، والتي يتحدث عنها الانجيل المقدس، وهي التي تقربنا الى الله وتساعدنا للتخلي عن الصعاب التي تعترض كل انسان في حياته، ليس فقط في لبنان بل على الكرة الارضية اجمع".ولفت الى "ضرورة ان يفكّر كل مؤمن بنعمة القديس شربل وتكريمه وطلب شفاعته ونتذكر انه مثال لنا في حياتنا ليبقى مثال لنا يحرك قلبنا الله ، لكي يغيرنا الله ويساعدنا في حمل الفرح في حياتنا" ، مؤكدا ان "امتياز الخلاص يكون بالفرح العميق الذي لا يستطيع احد انتزاعه منا ".واكد ان "المؤمن الحقيقي هو الذي يعرف ان يحرر قلبه من القلق والخوف"، سائلا الله بشفاعة القديس شربل ان "يكون المثال لنا في البحث عن الفرح الحقيقي".ودعا الى "الصلاة لكل بلدان العالم وبشكل خاص من أجل وطننا لبنان، لكي يعطيهم الله كل الخير ولكي تنتظم الامور في وطننا وتسير بشكل طبيعي، والى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في مسيرته الروحية والوطنية، والى كل كنيستنا لكي نكون مؤتمنين على الرسالة المسيحية الحقيقية، رسالة المحبة وتحريك القلب بإتجاه الله بشفاعة القديس شربل".وفي ختام القداس، تقبل محفوظ ونعمة التهاني بالعيد من المشاركين في الذبيحة الالهية في صالون الدير .