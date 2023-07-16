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لبنان

كم سجل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

Lebanon 24
16-07-2023 | 09:50
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91500 و92000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما  92800 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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