بيان حاسم لحاكم مصرف لبنان عن "صيرفة"... ماذا أعلن فيه؟

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:

"بناءً للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ العمل على منصة SAYRAFA" مستمر كالمعتاد على نفس القواعد المعتمدة من قبل مصرف لبنان منذ آذار 2023. وأنّ كل الاخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع عارية عن الصحة. مصرف لبنان مستمر بنفس السياسة بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية".

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وكان "لبنان24" نشر تقريراً، أمس السبت، كشف فيه إنه لا صحة للكلام الذي جرى تداوله عن توقف عمل "صيرفة" داخل المصارف، مشيرة إلى أنه لا قرارات متخذة بهذا الشأن حتى الآن.