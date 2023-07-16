Advertisement

لبنان

بيان حاسم لحاكم مصرف لبنان عن "صيرفة"... ماذا أعلن فيه؟

Lebanon 24
16-07-2023 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1088112-638251220370301217.jpg
Doc-P-1088112-638251220370301217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:
 
"بناءً للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ العمل على منصة SAYRAFA" مستمر كالمعتاد على نفس القواعد المعتمدة من قبل مصرف لبنان منذ آذار 2023. وأنّ كل الاخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع عارية عن الصحة. مصرف لبنان مستمر بنفس السياسة بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية".
Advertisement
 
وكان "لبنان24" نشر تقريراً، أمس السبت، كشف فيه إنه لا صحة للكلام الذي جرى تداوله عن توقف عمل "صيرفة" داخل المصارف، مشيرة إلى أنه لا قرارات متخذة بهذا الشأن حتى الآن.
 
لقراءة التقرير كاملاً.. إضغط هنا
 
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-07-16
17:30 | 2023-07-16
17:04 | 2023-07-16
16:55 | 2023-07-16
16:21 | 2023-07-16
16:11 | 2023-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website