"التيار الوطني الحر": التشكيلات الدبلوماسية ناقصة ومرفوضة

اعتبر التيار الوطني الحر في بيان أنّ "التشكيلات الدبلوماسية التي قررت حكومة نجيب ميقاتي المنقوصة القيام بها ناقصة ومرفوضة وسيّئة بغياب رئيس الجمهورية، ويتحمل كل من يشارك فيها مسؤولية ترسيخ هيمنة ميقاتي على السلطة التنفيذية وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية".

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