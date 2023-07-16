وزير الزراعة للمزارعين: للتسجيل لتسليم بذار القمح ابتداءً من صباح غد

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وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن رسالة للمزارعين عبر "تويتر":"ندعو اهلنا المزارعين الى التوجه إلى المراكز الزراعية في كافة الاراضي اللبنانية من اجل التسجيل لتسليم بذار القمح بصنفيه الطري والقاسي والشعير، ابتداءً من صباح غد ١٧ تموز ولغاية يوم ٣١ منه".أضاف: "خطة النهوض بزراعة القمح خطة وطنية لاستدامة الأمن الغذائي".