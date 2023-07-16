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لبنان

خلف وصليبا: مستمران في اعتصامنا الدستوري داخل قاعة البرلمان

Lebanon 24
16-07-2023 | 09:58
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نشر النائب ملحم خلف فيديو من داخل القاعة العامة لمجلس النواب، برفقة النائبة نجاة صليبا، حيث أكّد أنّ إعتصامهما لا يزال مستمرّاً، وقال: "دحضاً للشائعات، إننا مستمران في اعتصامنا الدستوري داخل قاعة البرلمان، الذي مرّ عليه حتى اليوم ١٧٩ يوماً، على الرغم من الظروف القاسية جداً؛ ونحن مثلنا مثل كل الناس الذين يعانون مِن تلك الظروف في بيوتهم مِن دون كهرباء ولا مكيفات، بالإضافة الى الظروف المعيشية القاتلة!".
 
 
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