خلف وصليبا: مستمران في اعتصامنا الدستوري داخل قاعة البرلمان

نشر النائب ملحم خلف فيديو من داخل القاعة العامة لمجلس النواب، برفقة النائبة نجاة صليبا، حيث أكّد أنّ إعتصامهما لا يزال مستمرّاً، وقال: "دحضاً للشائعات، إننا مستمران في اعتصامنا الدستوري داخل قاعة البرلمان، الذي مرّ عليه حتى اليوم ١٧٩ يوماً، على الرغم من الظروف القاسية جداً؛ ونحن مثلنا مثل كل الناس الذين يعانون مِن تلك الظروف في بيوتهم مِن دون كهرباء ولا مكيفات، بالإضافة الى الظروف المعيشية القاتلة!".

دحضاً للشائعات، إننا مستمران في اعتصامنا الدستوري داخل قاعة البرلمان، الذي مرّ عليه حتى اليوم ١٧٩ يوماً، على الرغم من الظروف القاسية جداً؛ ونحن مثلنا مثل كل الناس الذين يعانون مِن تلك الظروف في بيوتهم مِن دون كهرباء ولا مكيفات، بالإضافة الى الظروف المعيشية القاتلة! @najat_saliba pic.twitter.com/9ld5wZwQSy — Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) July 16, 2023 Advertisement