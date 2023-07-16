إشكال وإطلاق نار بين أولاد العمّ... وحالة من الخوف والهلع في جرود الضنية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في نبع القسام - جرود الضنية، بين أولاد العمّ من عائلة "آل هوشر".





وقد تطوّر الإشكال إلى إطلاق نار، فأُصيب شخصان، كذلك فقدت طفلة وعيها.





وقد شهدت المنطقة حالة من الخوف والهلع بين النساء والأطفال.

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