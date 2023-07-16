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لبنان

هاشم شكر كل من اتصل وتضامن معه اثر الاعتداء الذي تعرض له من قبل العدوّ الاسرائيليّ

Lebanon 24
16-07-2023 | 10:47
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شكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم "كل من اتصل وأبدى موقفا تضامنيا واستنكارا للاعتداء الذي تعرض له من قبل العدو الاسرائيلي مع عدد من الاعلاميين ومجموعة من المدنييين اثناء جولة على حدود مزارع شبعا المحتلة.
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وخص بالشكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الرئيس نبيه بري، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الوزراء الحاليين والسابقين، النواب من الكتل النيابية كافة، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، مفتي منطقة حاصبيا مرجعيون الشيخ حسن دلي، رجال الدين والقضاة وفاعليات منطقة حاصبيا ومرجعيون ورؤساء بلديات ومخاتير وأبناء بلدتي شبعا بكل عائلاتها والاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية "التي غمرتنا باحتضانها، وكانت هذه المواقف حافزا لنا لنستمر في مسيرة الدفاع عن حقنا في استعادة ارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر، وسنكون الى جانب حقوق اهلنا مهما كانت التضحيات، لاننا سنبقى منحازين الى جانب قضايا شعبنا من اجل الكرامة وخصوصا في مواجهة غطرسة العدو الصهيوني، ولا يسعنا الا التنويه والاشارة الى الدور الوطني للاعلام الملتزم بقضايا وطنه، من اجل استعادة حقنا في ارضنا، ونثمن دورهم الوطني في معارك المواجهة مع العدو وكشف همجيته وعدوانيته".
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