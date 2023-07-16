في البقاع.. تركيب نظام طاقة شمسية لتشغيل مضخّة مياه بئر ارتوازية لـ3 بلدات

تنفيذ مشروع تركيب نظام طاقة شمسية لتشغيل مضخة مياه بئر إرتوازي يغذي بلدات ماسا وحي الفيكاني ورعيت من قبل مديرية التعاون العسكري- المدني في #الجيش_اللبناني بالشراكة مع المملكة الهولندية والبلدات المذكورة.#LebaneseArmy pic.twitter.com/3ngM7rlpuL
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 16, 2023
تنفيذ مشروع تركيب نظام طاقة شمسية لتشغيل مضخة مياه بئر إرتوازي يغذي بلدات ماسا وحي الفيكاني ورعيت من قبل مديرية التعاون العسكري- المدني في #الجيش_اللبناني بالشراكة مع المملكة الهولندية والبلدات المذكورة.#LebaneseArmy pic.twitter.com/3ngM7rlpuL