في البقاع.. تركيب نظام طاقة شمسية لتشغيل مضخّة مياه بئر ارتوازية لـ3 بلدات

أعلنت قيادة الجيش - مديريّة التوجيه عن تنفيذ مشروع تركيب نظام طاقة شمسية لتشغيل مضخة مياه بئر إرتوازيّة يغذي بلدات ماسا وحي الفيكاني ورعيت في البقاع.

ووفقاً لتغريدة نشرها الجيش، فإن المشروع جرى تنفيذه من قبل مديرية التعاون العسكري- المدني في الجيش بالشراكة مع المملكة الهولندية والبلدات المذكورة.