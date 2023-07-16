طريق الجنوب مُقفلة.. تجنّبوا المرور في هذه المنطقة!

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن وقوع حادث سيرٍ بين عددٍ من السيارات وآلية للجيش على طريق الرميلة باتجاه الأوّلي - مدخل صيدا الجنوبي.

وحالياً، فإنّ المحلة تشهدُ زحمة خانقة وسط توقّف السير كُلياً.