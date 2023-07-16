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لبنان

طريق الجنوب مُقفلة.. تجنّبوا المرور في هذه المنطقة!

Lebanon 24
16-07-2023 | 12:32
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن وقوع حادث سيرٍ بين عددٍ من السيارات وآلية للجيش على طريق الرميلة باتجاه الأوّلي - مدخل صيدا الجنوبي.
وحالياً، فإنّ المحلة تشهدُ زحمة خانقة وسط توقّف السير كُلياً. 
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