أحيت مديرية شمسطار التابعة لمنفذية بعلبك في الحزب السوري القومي الاجتماعي، يوم الفداء ـ ذكرى انطون سعادة في قاعة بلدية شمسطار، بحضور نائب رئيس الحزب وائل الحسنية على رأس وفد مركزي، إلى جانب منفذ عام بعلبك عباس محرز حمية وعدد من الأمناء وأعضاء هيئة المنفذية.

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كذلك، حضر رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن، عضو الهيئة الاستشارية في حركة "أمل" مصطفى السبلاني ورئيس بلدية شمسطار سهيل الحاج حسن، فاعليات وأعضاء مجالس بلدية وعدد من المخاتير وجمع من القوميين والمواطنين.



الطفيلي كذلك، حضر رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن، عضو الهيئة الاستشارية في حركة "أمل" مصطفى السبلاني ورئيس بلدية شمسطار سهيل الحاج حسن، فاعليات وأعضاء مجالس بلدية وعدد من المخاتير وجمع من القوميين والمواطنين.



استهل الاحتفال بالنشيد الوطني ونشيد الحزب القومي، وألقى مدير مديرية شمسطار في "القومي" علي الطفيلي كلمة جدد فيها العهد والوعد أن "نصون مسيرة النهضة رغم كل الصعاب"، مشيرا إلى أن "بلدة شمسطار قدمت الشهداء والتضحيات"، وحيا كل الشهداء وشهداء الحزب السوري القومي الاجتماعي في شمسطار، وهم: علي مصطفى الحاج حسن، غسان علي زين، غسان صبحي الحاج حسن، محمد شديد، حسن مرشد الحاج حسن.



وختم كلمته: "سنبقى في هذه البلدة يدا بيد مع كل القوى والفعاليات لنرتقي جميعا إلى مصاف الأمان والحرية".



أمل



بدوره، ألقى السبلاني كلمة حركة "أمل"، قال فيها: "مرة جديدة نقف على منبر الرفاق في الحزب السوري القومي الاجتماعي، هذا الحزب الذي ما انفك يوما عن مواقف العز التي هي وقفة حياة ووقفة إنتصار، هذا الحزب الذي كان وما زال وسيبقى حليفا استراتيجيا لنا ولكل قوى المقاومة في هذا الوطن العزيز لبنان وفي جميع بقاع الارض".



وأضاف: "نلتقي لاحياء ذكرى استشهاد الزعيم الكبير انطون سعادة، هذا المناضل العظيم، نلتقي في اصعب الظروف التي يمر بها لبنان، نلتقي لنقول نحن ثابتون هنا في مواقفنا في كل قرار إتُخذ من أجل مصلحة لبنان بما آمنا به بما قدمنا من الغالي والنفيس من أجل المبادىء والعطاء".



وتابع: "ما زلنا نؤمن بالحوار بين اللبنانيين للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، ورغم ان هناك مخططا للانقلاب على الطائف وكأن البعض يدعو الى حرب أهلية، ولكن هذا لن يحصل مطلقا، وفي ما يتصل بالقرار الاوروبي حول موضوع النازحين السوريين فهو يدخل في سياق منطق الفتنة وكل ما يتصل به من تجييش هدفه النيل من المقاومة التي هي صمام الامان وقوة الردع الوحيدة في وجه العدو الاسرائيلي الذي لم يتخل يوما عن أطماعه في أرضنا ونفطنا ومياهنا".



حزب الله