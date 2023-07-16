آخر معلومة.. ماذا سيشهد الدولار بعد إعلان إستمرار "صيرفة"؟

علّقت مصادر ماليَّة على بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأحد، بشأن إعلان إستمرار العمل بمنصّة "صيرفة"، وقالت لـ"لبنان24": "ما أكده حاكم مصرف لبنان يأتي كإشارة قاطعة مفادها أنَّ منصة صيرفة باقية وتتمدَّد، ومن خلالها سيتمُّ الحفاظ على إستقرار السوق والدولار كونها العامل الأسَاس لذلك".

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وأضافت: "أما الأمر الأهم فهو أنَّ توقيت بيان سلامة جاء عقب الإرتفاع المفاجئ الذي حصل يوم أمس في سوق الدولار والذي تلاه هبوطٌ وإستقرار أيضاً. وما يتبيَّن هو أنّ الخضة التي حصلت في السوق دلالة كانت بمثابة ردّ من أدواتٍ عديدة معنية بالدولار عنوانها أنّ أي مساسٍ بصيرفة سيؤدي إلى إنفلات الأسعار، وبالتالي يبقى إستمرارُ المنصّة هو الأساس بالنسبة لمصرف لبنان خلال المرحلة المقبلة كونها تشكل عاملاً مهماً لضبط الأسعار".