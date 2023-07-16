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لبنان

آخر معلومة.. ماذا سيشهد الدولار بعد إعلان إستمرار "صيرفة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-07-2023 | 14:25
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علّقت مصادر ماليَّة على بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأحد، بشأن إعلان إستمرار العمل بمنصّة "صيرفة"، وقالت لـ"لبنان24": "ما أكده حاكم مصرف لبنان يأتي كإشارة قاطعة مفادها أنَّ منصة صيرفة باقية وتتمدَّد، ومن خلالها سيتمُّ الحفاظ على إستقرار السوق والدولار كونها العامل الأسَاس لذلك". 
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وأضافت: "أما الأمر الأهم فهو أنَّ توقيت بيان سلامة جاء عقب الإرتفاع المفاجئ الذي حصل يوم أمس في سوق الدولار والذي تلاه هبوطٌ وإستقرار أيضاً. وما يتبيَّن هو أنّ الخضة التي حصلت في السوق دلالة كانت بمثابة ردّ من أدواتٍ عديدة معنية بالدولار عنوانها أنّ أي مساسٍ بصيرفة سيؤدي إلى إنفلات الأسعار، وبالتالي يبقى إستمرارُ المنصّة هو الأساس بالنسبة لمصرف لبنان خلال المرحلة المقبلة كونها تشكل عاملاً مهماً لضبط الأسعار". 

ولفتت المصادر أيضاً إلى أنَّ "صيرفة" تُعدُّ المنصة الأكثر معرفة بالجهات الطالبة للدولار، ومن خلالها استطاع مصرف لبنان اكتشاف الأطراف التي تحتاجُ إلى كميات هائلة من العملة الصعبة، وقالت: "عبرَ صيرفة، تمكن البنك المركزي من ضبط تلك الجهات وبالتالي الحفاظ على هدوء الأسواق، وهذا الأمر قد يكون مطلوباً بعد إنتهاء ولاية الحاكم في 31 تموز، وذلك تجنباً لأي خضات أخرى غير محسوبة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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