مفاجآت جديدة عن تعنيف الأطفال في الجديدة.. نقيبة أصحاب دور الحضانة تكشفها!

كشفت نقيبة أصحاب دور الحضانة هنا جوجو أنَّ "الحضانة التي حصل فيها تعنيف الأطفال قبل أيام في الجديدة، فتحت خلال فترة كورونا ولذلك لا يُعرف أي شيء عنها"، وأضافت: "النقابة تلك غير منتسبة لنقابة الحضانات وصاحبتها قالت قبل أن تفتح أنها ستسجّل نفسها في النقابة لكنها لم تفعل".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، لفتت جوجو إلى أنَّ "بيئة الحضانة التي حصل فيها العنف لم تكن مريحة"، مشيرة إلى أنَّ "الأطفال كانوا في المقاعد المخصصة للسيارات، كما أن المكان ليس مناسباً للرعاية"، وقالت: "لا خزائن ولا مكان لتغيير الحفاضات ولا مكان للنوم ولا مكان للعب ناهيك عن المُعاملة السيئة".