مفاجآت جديدة عن تعنيف الأطفال في الجديدة.. نقيبة أصحاب دور الحضانة تكشفها!

كشفت نقيبة أصحاب دور الحضانة هنا جوجو أنَّ "الحضانة التي حصل فيها تعنيف الأطفال قبل أيام في الجديدة، فتحت خلال فترة كورونا ولذلك لا يُعرف أي شيء عنها"، وأضافت: "النقابة تلك غير منتسبة لنقابة الحضانات وصاحبتها قالت قبل أن تفتح أنها ستسجّل نفسها في النقابة لكنها لم تفعل".

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