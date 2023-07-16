عزّ الدين: سنتقدّم باقتراح قانون لتعديل فترة إجازة الأمومة

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قالت عز الدين: "سنتقدم باقتراح قانون لتعديل فترة إجازة الأمومة والإجازة الأبوية وفرص الرضاعة الطبيعية".وأشارت الى أن "العبرة في تطبيق الإطار التنظيمي الموجود في وزارة الصحة ومراقبة هذا التطبيق"، وتابعت: "أخاف ان تكون عمليات الترخيص تتم على الفور، وهناك ثغرة في التحضير الأكاديمي للتحضير للموظفين في الحضانات، و65% من الموظفين في الضحانات يؤدُّون عملاً غير نظامي".