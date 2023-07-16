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لبنان

عزّ الدين: سنتقدّم باقتراح قانون لتعديل فترة إجازة الأمومة

Lebanon 24
16-07-2023 | 16:21
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كشفت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عزّ الدين أن "اجتماع الغد في لجنة الطفل مخصص لمناقشة الأطر التنظيمية لدور الحضانة في لبنان بحضور الوزارات المعنية"، وأضافت: "تقدمنا باقتراح قانون في يوم المرأة العالمي ليصبح مكان العمل مكاناً صديقاً للامّ يعطيها حقوقها".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قالت عز الدين: "سنتقدم باقتراح قانون لتعديل فترة إجازة الأمومة والإجازة الأبوية وفرص الرضاعة الطبيعية".

وأشارت الى أن "العبرة في تطبيق الإطار التنظيمي الموجود في وزارة الصحة ومراقبة هذا التطبيق"، وتابعت: "أخاف ان تكون عمليات الترخيص تتم على الفور، وهناك ثغرة في التحضير الأكاديمي للتحضير للموظفين في الحضانات، و65% من الموظفين في الضحانات يؤدُّون عملاً غير نظامي". 
 
 
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