لائحة مطالب

يعكف رئيس تيار سياسي مثير للجدل، على وضع لائحة بمطالبه من العهد الجديد والمراكز التي يسعى للحصول عليها قبل التوافق مع حليفه الجديد ــ القديم على شخص الرئيس العتيد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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