ترشيح بعيد عن بازار المناورات

يحرص نائب كسرواني على إبقاء تحركه السياسي الداخلي والخارجي، بعيداً عن الأضواء حتى يبقى ترشيحه للرئاسة بعيداً عن بازار المناورات وحرق الأسماء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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