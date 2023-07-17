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لبنان

إبراهيم بحث والسفير القطري في تطورات لبنان والمنطقة

Lebanon 24
17-07-2023 | 04:18
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 إستقبل المدير العام السابق للامن العام اللبناني  اللواء عباس إبراهيم  اليوم السفير القطري في لبنان ابراهيم السهلاوي، في زيارة وداعية قبيل انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان. وتطرق البحث الى التطورات الحاصلة في ما يخص لبنان والمنطقة.
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عباس ابراهيم

السفير القطري

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