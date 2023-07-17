إبراهيم بحث والسفير القطري في تطورات لبنان والمنطقة

إستقبل المدير العام السابق للامن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم اليوم السفير القطري في لبنان ابراهيم السهلاوي، في زيارة وداعية قبيل انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان. وتطرق البحث الى التطورات الحاصلة في ما يخص لبنان والمنطقة.

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