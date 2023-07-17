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لبنان

ورشة عمل لمصممي الغرافيك.. الذكاء الاصطناعي يحدد المستقبل؟

Lebanon 24
17-07-2023 | 05:20
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نظمت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان (PCA) بالتعاون مع نقابة مصممي الغرافيك ورشة عمل بحضور النائب الياس حنكش، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، وعدد من رؤساء نقابات وأتحادات وجمعيات لبنانية. 
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وتحدث رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل شارحاً أهمية ورشة العمل هذه المخصصة لمصممي الغرافيك في لبنان والتعريف عن دور الذكاء الإصطناعي في تحديد مستقبل التصميم الغرافيكي، حدود الإبداع والإبتكار في ظل الذكاء الإصطناعي وتقاطع الذكاء الإصطناعي مع أخلاقيات المهنة وأشاد بالتعاون بين النقابة ورئيسها باتريك ناكوزي وجمعية المعلوماتية المهنية PCA والجهود التي بذلت لإنجاح ورشة العمل. 

اما النقيب باتريك ناكوزي فتحدث عن اهمية الذكاء الاصطناعي في خدمة المصممين، أضاف لكنه حتماً لن يحل مكانهم في اي تصميم مميز، كونه آلة جامدة من غير روح وبلا احاسيس، وهو خالٍ من اي ابداع، وجد الذكاء لتسهيل مهمة الانسان، وهو بالتالي مجموعة معلومات موسعة تستخدم لغرض مساعدة البشر.

وتحدث النائب الياس حنكش عن أهمية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعبور إلى مجتمع رقمي منتج، وسلط الضوء على ضرورة  إعتماد المعلوماتية والثقافة الرقمية في لبنان. 
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