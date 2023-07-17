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دشنت "إرسالية سيدة الرجاء"، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلًا براعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، المبنى الجديد للإرسالية في حالات - قضاء جبيل، وتبريك مركز النعم Center For Blessings الذي سوف يتضمن بالإضافة الى مركز الجمعية، مركزًا طبيًا مجانيًا، ومطعمًا لتأمين الغداء اليومي للمحتاجين وخدمات أخرى.حضر الاحتفال روني ألفا ممثلا وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، العميد الركن روميو الخوري ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، النائب السابق إميل نوفل، قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري، رئيس الجمعية الأب أندريه مهنا وأعضاء الفريق الإداري المركزي الوافد من الولايات المتحدة الأميركية، إلى ضيف الشرف الأميركي نورمان بليك، وعدد من الشخصيات الروحية والسياسية والإجتماعية والإعلامية.بعد النشيدين اللبناني الأميركي، كانت صلاة افتتاح المركز وإزاحة الستار عن الحجر التذكاري تكريمًا للراحل نورمان بليك سينيور، وعن النصب التذكاري تكريمًا لروح شهداء المارينز في لبنان.بعد كلمة ترحيب من عرّيفة الاحتفال السيدة يولا شلهوب عبود، ألقى الأب مهنا كلمة تحدث فيها عن نشاة "الارسالية" في اميركا وما قدمته من مساعدات للبنان بخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، وكذلك لسوريا والعراق وبعض دول افريقيا، وتحدّث عن الأسباب التي دفعته وفريق العمل الأميركي لإقامة مركز رئيسي في لبنان. وأشار الى اختيار لبنان بسبب العلاقة التاريخية بين والد نورمان بليك وآل سلام بخاصة الرئيس الراحل صائب سلام.ثم تحدث عن التقديمات والمساعدات التي سيؤمنها مركز الإرسالية لتطال احتياجات الناس في هذه الظروف الصعبة.ونقل المطران عون في كلمته بركة وتحيات البطريرك الراعي الى القيمين على مشروع إرسالية سيدة الرجاء والمشاركين في الصلاة والعشاء، معربا عن أسفه أن "يتحوّل لبنان بسبب بعض السياسيين والقيادات الى بلد يتلقى المساعدات بعد أن كان أهراء الشرق ومستشفى العالم العربي عندما كان أبناؤه يعيشون برغد ورفاهية وسلام".وتمنى للأب مهنا والمساهمين معه دوام التقدم والنجاح.وألقى بليك كلمة تحدث فيها عن العلاقة الوطيدة والطيبة التي كانت تربط والده مع العديد من اللبنانيين وبخاصة عائلة الرئيس صائب سلام، مؤكدا استمراره وزوجته بهذه العلاقة ومحبتهما للبنان وأهله، معلنًا أن "ذلك دفعه لإنشاء مركز إرسالية سيدة الرجاء في لبنان وفي بلدة حالات القريبة من مدينة الأبجدية جبيل.بعد ذلك، عُرض فيلم وثائقي عن الارسالية وضيف الشرف الأميركي نورمان بليك وعلاقة عائلته بلبنان والصداقة الأميركية - اللبنانية في بناء الثقة والتعاون من أجل إعادة إحياء العلاقات بين البلدين لخدمة الله والانسان.وفي الختام، وزعت الدروع التقديرية، فتسلم المطران عون من الأب مهنا درع "الإرسالية السنوية"، وتسلم النائب نوفل جائزة الصداقة الأميركية - اللبنانية.