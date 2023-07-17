Advertisement

لبنان

تدشين المبنى الجديد لـ"إرسالية سيدة الرجاء" في حالات- جبيل

Lebanon 24
17-07-2023 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1088338-638251935406229175.jpeg
Doc-P-1088338-638251935406229175.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دشنت "إرسالية سيدة الرجاء"، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلًا براعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، المبنى الجديد للإرسالية في حالات - قضاء جبيل، وتبريك مركز النعم Center For Blessings الذي سوف يتضمن بالإضافة الى مركز الجمعية، مركزًا طبيًا مجانيًا، ومطعمًا لتأمين الغداء اليومي للمحتاجين وخدمات أخرى.
Advertisement

حضر الاحتفال روني ألفا ممثلا وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، العميد الركن روميو الخوري ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، النائب السابق إميل نوفل، قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري، رئيس الجمعية الأب أندريه مهنا وأعضاء الفريق الإداري المركزي الوافد من الولايات المتحدة الأميركية، إلى ضيف الشرف الأميركي نورمان بليك، وعدد من الشخصيات الروحية والسياسية والإجتماعية والإعلامية.

بعد النشيدين اللبناني الأميركي، كانت صلاة افتتاح المركز وإزاحة الستار عن الحجر التذكاري تكريمًا للراحل نورمان بليك سينيور، وعن النصب التذكاري تكريمًا لروح شهداء المارينز في لبنان. 

بعد كلمة ترحيب من عرّيفة الاحتفال السيدة يولا شلهوب عبود، ألقى الأب مهنا كلمة تحدث فيها عن نشاة "الارسالية" في اميركا وما قدمته من مساعدات للبنان بخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، وكذلك لسوريا والعراق وبعض دول افريقيا، وتحدّث عن الأسباب التي دفعته وفريق العمل الأميركي لإقامة مركز رئيسي في لبنان. وأشار الى اختيار لبنان بسبب العلاقة التاريخية بين والد نورمان بليك وآل سلام بخاصة الرئيس الراحل صائب سلام.

ثم تحدث عن التقديمات والمساعدات التي سيؤمنها مركز الإرسالية لتطال احتياجات الناس في هذه الظروف الصعبة.
 
ونقل المطران عون في كلمته بركة وتحيات البطريرك الراعي الى القيمين على مشروع إرسالية سيدة الرجاء والمشاركين في الصلاة والعشاء، معربا عن أسفه أن "يتحوّل لبنان بسبب بعض السياسيين والقيادات الى بلد يتلقى المساعدات بعد أن كان أهراء الشرق ومستشفى العالم العربي عندما كان أبناؤه يعيشون برغد ورفاهية وسلام". 

وتمنى للأب مهنا والمساهمين معه دوام التقدم والنجاح.

وألقى بليك كلمة تحدث فيها عن العلاقة الوطيدة والطيبة التي كانت تربط والده مع العديد من اللبنانيين وبخاصة عائلة الرئيس صائب سلام، مؤكدا استمراره وزوجته بهذه العلاقة ومحبتهما للبنان وأهله، معلنًا أن "ذلك دفعه لإنشاء مركز إرسالية سيدة الرجاء في لبنان وفي بلدة حالات القريبة من مدينة الأبجدية جبيل.

بعد ذلك، عُرض فيلم وثائقي عن الارسالية وضيف الشرف الأميركي نورمان بليك وعلاقة عائلته بلبنان والصداقة الأميركية - اللبنانية في بناء الثقة والتعاون من أجل إعادة إحياء العلاقات بين البلدين لخدمة الله والانسان.

وفي الختام، وزعت الدروع التقديرية، فتسلم المطران عون من الأب مهنا درع "الإرسالية السنوية"، وتسلم النائب نوفل جائزة الصداقة الأميركية - اللبنانية.

لبنان

متفرقات

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2023-07-17
17:57 | 2023-07-17
16:58 | 2023-07-17
16:47 | 2023-07-17
16:34 | 2023-07-17
16:20 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website