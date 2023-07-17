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لبنان

جثة مرمية أسفل المنحدر في هذه المنطقة.. هكذا خسر الشاب "محمد" حياته (صورة)

Lebanon 24
17-07-2023 | 06:15
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أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّه عثر صباح اليوم على جثة الشاب محمد ف. (سوري الجنسية) بالقرب من اوتوستراد منجز العكارية، والى جانبه دراجته النارية. 
 
وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيق بالحادثة حيث جرى الكشف على الجثة ليتم لاحقاً نقلها بواسطة الدفاع المدني الى احدى المستشفيات.  
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وبحسب ما افادت المصادر فان الوفاة نتجت عن حادث انزلاق تعرض له الشاب مما ادى الى سقوطه في منحدر اسفل الجسر.
 


يذكر ان الشاب سكان منطقة حلبا، كان قد فقد منذ نهار امس.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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