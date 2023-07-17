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لبنان

عطلة الصحافة في عيد رأس السنة الهجرية

Lebanon 24
17-07-2023 | 05:37
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اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، انه" بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية الذي يصادف يوم الاربعاء الواقع في 19 تموز الجاري 2023  تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك". (الوكالة الوطنية)
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