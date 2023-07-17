أوجيرو تزيل التعديات على شبكة الانترنت غير الشرعية

تقوم شركة اوجيرو بإزالة التعديات على شبكة الانترنت غير الشرعية في منطقة دوار ابو علي طرابلس. وتؤازرها دورية من المخابرات وقوة من الجيش.

يُذكر أن الحملة تستمر لازالة جميع التعديات في شوارع المدينة.