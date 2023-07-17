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لبنان

أوجيرو تزيل التعديات على شبكة الانترنت غير الشرعية

Lebanon 24
17-07-2023 | 05:43
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تقوم شركة اوجيرو بإزالة التعديات على شبكة الانترنت غير الشرعية في منطقة دوار ابو علي طرابلس. وتؤازرها دورية من المخابرات وقوة من الجيش.
يُذكر أن الحملة تستمر لازالة جميع التعديات في شوارع المدينة.
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