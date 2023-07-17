محضر بحق صاحب معمل حلويات.. لعدم الإلتزام بشروط النظافة العامة

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بجولات تفتيشية في معامل الاجبان والالبان وراحة الحلقوم والحلويات في مدينة النبطية وبلدات عربصاليم والنبطية الفوقا وكفرتبنيت، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار ومرافقة عناصر جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية ومؤازرتهم.

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وتم سحب ثلاث عينات من الألبان والأجبان لفحصها في مختبر معتمد للتأكد من سلامتها، وسطّر محضر ضبط بحق صاحب معمل يقوم بصنع الحلويات في بلدة كفرتبنيت لعدم مطابقة المعمل للمواصفات القياسية، وعدم الإلتزام بشروط النظافة العامة، ووجّه له إنذار ومهلة عشرة أيام بضرورة القيام بتصحيح وضعه القانوني تحت طائلة إقفال المعمل في حال لم ينفذ المطلوب منه.