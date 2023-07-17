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لبنان

تفاصيل اضافية عن حالة الطقس.. والتحذير مستمر!

Lebanon 24
17-07-2023 | 06:10
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، مع بقاء خطر إندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  خلال الأيام المقبلة والتي أدت الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي المناطق الداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية  يزيد معها الشعور بالحر.

تـحـذيـر: نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح  بين  24 و32 درجة مئوية  في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: مشمش الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل مع بقاء خطر إندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، تنخفض بشكل طفيف على الساحل وتكون مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد معها الشعور بالحر.

الخميس:  قليل الغيوم بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة و رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 25 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 22 إلى 24 درجة،  في الداخل من 20 إلى 39 درجة. 

المصدر: الوكالة الوطنية
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