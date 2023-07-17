أفادت مراسلة "لبنان 24" عن دوي سلسلة انفجارات قوية في عمق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان ظهر اليوم، تردد صداها في قرى وبلدات مرجعيون حاصبيا والعرقوب. يعتقد انها ناجمة عن مناورات عسكرية تجريها القوات الإسرائيلية بالذخيرة الحية وتاتي في إطار حالة الاستنفار والمناورة التي أعلن عنها الجيش الاسرائيلي وتستمر حتى يوم الخميس المقبل في منطقة الجولان.

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