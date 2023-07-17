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لبنان

محافظ النبطية بالتكليف بحث وقائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" بالأوضاع الأمنية في الجنوب

Lebanon 24
17-07-2023 | 05:54
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 استقبل محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه في مكتبه في السرايا الحكومية، قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الجنرال لويس فرناديز هيريرو في زيارة تعارف، في حضور رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي إسماعيل والمدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في النبطية المقدم حسين طباجة.
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وخلال اللقاء، تم التطرق الى الأوضاع الأمنية التي تشهدها الحدود الجنوبية والتصعيد الذي شهدته تخوم مزارع شبعا والاعتداء الإسرائيلي على النائب قاسم هاشم وفريق من الإعلاميين اللبنانيين.
ورحب فقيه بهيريرو، مثنيا على "دور الكتيبة الاسبانية في نطاق انتشارها وتقديمها الخدمات الإنمائية لا سيما الطاقة البديلة".
 
 
وطالب بأن "تكون اليونيفيل العين الدولية لمراقبة الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 وان يبقى التنسيق والتواصل بينها والجيش اللبناني للحفاظ  على الامن والاستقرار في الجنوب".


 وتحدث عن دور الكتيبة الاسبانية وقوات "اليونيفيل" في الجنوب "لحفظ السلام والاستقرار والتنسيق المستمر مع الجيش اللبناني في الدوريات والنشاطات المشتركة"، وقال: "نسعى لتطبيق القرار 1701، وعندما يتم ذلك نتصل بقيادتنا في الناقورة التي تتواصل مع الجانبين على طرفي الحدود ونتمنى ضبط النفس".
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