مصلحة الليطاني: لعدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية

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وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى كل من وزارة الطاقة و المياه ، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الأشغال العامة و النقل، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء و المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وطلبت فيه "عدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية وذلك لما تشكله من خطر على البيئة المائية، وتهديدا للسلامة و الصحة العامتين.كما وطلبت فرض الشروط والمواصفات الفنية للإنشاءات بما يؤمن حسن الاعتناء بضفاف النهر، والحفاظ على الحياة النباتية الحيوانية، ويضمن احترام توازن النظم البيئية المائية. (الوكالة الوطنية)